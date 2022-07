Dayane Mello contro Giulia De Lellis: "È un pessimo esempio"

Senza troppi peli sulla lingua Dayane Mello ha attaccato Giulia De Lellis . L'influencer di Pomezia, da anni alle prese con alcuni problemi di acne, ha invitato i suoi follower ad accettarsi per quello che si è nonostante i difetti e le imperfezioni. Un discorso di incoraggiamento e autostima che però non è particolarmente piaciuto alla modella brasiliana. “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità ma poi vive nel trucco e Photoshop . Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio”, ha scritto Dayane.

Dayane e la De Lellis divise da Beretta

Il commento di Dayane Mello ha scatenato i follower: c'è chi ha preso le difese dell'amica di Soleil e chi invece quelle della De Lellis. Molti hanno però ricordato che le due hanno amato lo stesso uomo e per questo non ci sarebbe simpatia reciproca. Dayane è stata legata qualche anno fa all'imprenditore Carlo Gussalli Beretta, attuale fidanzato di Giulia. Una storia importante per la Mello, con tanto di presentazioni in famiglia, finita però per volere del ragazzo nonostante un sentimento ancora forte da parte della 33enne.