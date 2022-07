Chiara Ferragni hot con i jeans dal lato B 'scoperto'

Dopo le polemiche per i 'furti' di oggetti in hotel che l'hanno travolta negli ultimi giorni, Chiara Ferragni torna ad inffiammare i social con un outfit da urlo: i jeans di Mugler, attillatissimi e poco coprenti, che mettono in mostra il lato B. Il video postato dall'imprenditrice digitale sui suoi social è diventato neanche a dirlo virale. In neanche un'ora sono stati più di 3000 i commenti sotto il suo post.