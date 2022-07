JLo a Capri, i camerieri cantano 'That's Amore' a Jennifer Lopez

Divertente fuoriprogramma per Jennifer Lopez a Capri. Nella serata di sabato 30 luglio, la cantante ha fatto ingresso in un ristorante del luogo e lo staff l'ha subito circondata per omaggiarla con la celebre canzone 'That's amore', l'iconico brano di Dean Martin. Una versione 'made in Italy' della canzone che ha divertito Jennifer che sembra aver apprezzato il siparietto ed è stata al gioco.