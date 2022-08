Porto Cervo, yacht di 21 metri si schianta contro gli scogli: 1 morto e sei feriti

Tragedia a Porto Cervo, nella notte ra il 31 luglio ed il 1° agosto uno yacht di 21 metri si è schiantato contro gli scogli, causando la morte di un uomo ed il ferimento di altre sei persone. La vittima è un uomo di 60 anni di nazionalità britannica, che forse è anche l'armatore della barca. Sebbene sia stato recuperato ancora in vita, ma incosciente dagli uomini della guardia costiera di Olbia e Porto Cervo, è deceduto successivamente. Gli altri 6 feriti sono stati sbarcati a Porto Cervo e assistiti sul posto dai medici del 118 di Arzachena e Porto Cervo. Due sono in gravi condizioni e sono stati trasferiti in ospedale con codice rosso.

I fatti