Enrico Brignano e Flora Canto sposi: i dettagli delle nozze

Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati: nozze da favola per la celebre coppia dello spettacolo, che per il giorno delle nozze hanno scelto una location spettacolare con vista mare nei pressi di Roma. Presenti alla cerimonia tanti amici e parenti, che hanno festeggiato il loro amore. La coppia ha scelto una cerimonia civile, all'aperto in giardino, con il suo dei violini che hanno accompagno l'ingresso della sposa.