Olimpico, Jago in mostra con 'L'arte dell'integrazione'

Lo stadio Olimpico di Roma nella giornata del 1° agosto apre le sue porte per l'evento inaugurale della mostra di Jago dal titolo 'L'arte dell'integrazione', organizzata dalla Lega Serie A in collaborazione con Sport e Salute. L'iniziativa ha come obiettivo quello di rafforzare il ruolo sociale del calcio, come strumento di promozione e veicolo dei valori come l'integrazione, l'accoglienza ed il rispetto del prossimo. Dal 2 al 4 agosto sarà aperta al pubblico la visione dell'opera all'interno dello stadio Olimpico.