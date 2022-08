Influencer brasiliana spende 180mila euro per costruire la villa di Barbie

Una influencer brasiliana, conosciuta come Bruna Barbie ha speso 180.000 euro per decorare la sua villa come quella della celebre bambola. Appassionata del colore rosa e della Barbie , la giovane ha da tempo condiviso le sue creazioni estrose legate alla fashion doll.

La villa rosa in stile Barbie

Sebbene l'opinione pubblica sia divisa circa la sua ultima iniziativa, ciò che è certo è che la casa dipinta di rosa è davvero molto somigliante con quella di Barbie . La donna ha condiviso diversi scatti sul suo profilo Instagram, dove si vedono anche le stanze, l'auto e la piscina. In varie interviste, Bruna ha dichiarato di aver deciso di spendere tutti quei soldi perché ha iniziato a "guadagnare molto come influencer" e non vedeva l'ora di realizzare il suo "sogno". Alla fine, come lei stessa ha dichiarato, è riuscita a far sì che la sua casa esaudisse la sua fantasia, basata interamente sul suo stile.