Eurospin lancia la sua linea di abbigliamento ispirata ai tennisti anni '80

T-shirt, felpe, calze, intimo, scarpe, polsini, visiera e marsupio: Eurospin, nota catena di supermercati, ha deciso di lanciare la sua prima linea d'abbigliamento. La capsule collection si ispira al look dei tennisti anni ’80, ma è perfettamente calata nella contemporaneità, dove l’abbigliamento sportivo non è limitato ai campi di gioco. La prevalenza del bianco in ogni capo si presta al mix and match, pratica attuale secondo la quale il look ideale è un insieme di pezzi di diversa provenienza, combinati secondo il proprio gusto.