Incendio a Cinecittà: paura per la Casa del Grande Fratello

Paura a Cinecittà . Un incendio è divampato all'interno degli studi cinematografici. È stato necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato la scenografia di Firenze rinascimentale e hanno minacciato anche la struttura che ospita la Casa del Grande Fratello . Si tratta di uno dei set permanenti, ma già in smantellamento da settimane e che non faceva più parte delle visite guidate organizzate all'interno degli Studios né era oggetto di riprese cinematografiche.

La dinamica dell'incendio

Stando alle prime ricostruzioni, l'incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di lunedì 1 agosto. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori gli agenti della polizia locale del VII gruppo Tuscolano hanno provveduto a chiudere via Lamaro e via Scintu. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cinecittà. Le fiamme sono state velocemente circoscritte dai vigili del fuoco, grazie anche alla Protezione Civile di Roma, prontamente intervenuti sul luogo. Non ci sono danni a persone, né feriti né intossicati.