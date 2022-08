Daniella Chavez vuole comprare una squadra di calcio ma il club rifiuta

Daniella Chavez, modella cilena di 32 anni, si è proposta per acquistare l’O’Higgins FC, squadra di prima divisione cilena con sede nella città di Rancagua e per raccogliere i soldi necessari per l’operazione sta usando il suo account OnlyFans. È riuscita a raccimolare oltre 8 milioni di dollari ma gli attuali proprietari del club non vogliono vendere all'ex star di Playboy l'O'Higgins FC. "Abumohor, in un atto discriminatorio, mi chiude le porte per poterlo acquistare. Per essere una donna, Playboy e il modo in cui ho raccolto i soldi. Vende a tutti tranne me!“, ha denunciato la Chavez sui social network.