Claudia Gerini si ispira a Barbara d'Urso: la confessione

Claudia Gerini nei panni di Barbara d'Urso : questa è l'ultima novità riguardante la celebre attrice romana che nel corso di una recente intervista a Leggo, ha raccontato dei suoi impegni lavorativi. L'attrice tornerà presto sul grande schermo con un nuovo ruolo nel film 'I migliori giorni', dove presterà il suo volto al personaggio di una conduttrice. Poi ha confessato che per farlo si è ispirata ad un volto molto amato dal pubblico televisivo.

La confessione di Claudia Gerini

"Ne ‘I migliori giorni’ interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa, per le cui pose aggressive mi sono ispirata un po’ a Barbara D’Urso”, ha raccontato la 51enne. La conduttrice di Pomeriggio Cinque è quindi diventata musa ispiratrice ed esempio per tanti, nonostante il suo ridimensionamento televisivo (sono stati chiusi alcuni suoi programmi, come la Pupa ed il Secchione Show).