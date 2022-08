Ben Affleck scoppia a piangere davanti a Jennifer Lopez a Capri: il motivo è clamoroso

CAPRI - Jennifer Lopez ha festeggiato presso il ristorante La Girafe (di fronte alla Torre Eiffel) il suo 50° compleanno insieme al marito Ben Affleck e ai figli. L'attore, che presto tornerà a vestire il costume di Batman nel prossimo Aquaman, è scoppiato in lacrime al momento di fare gli auguri alla compagna che lo ha abbracciato. L'attore è poi tornato a Los Angeles per trasacorrere del tempo con suo figlio mentre J-Lo è volata in Italia per esibirsi nell concerto benefico LuisaViaRoma per Unicef a Capri.