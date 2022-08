Lutto nel cinema, Alessandro De Santis è morto: era Lillo in 'Johnny Stecchino'

Alessandro De Santis è morto a 50 anni : l'attore era noto anche per aver prestato il suo volto al ruolo di Lillo nel celebre film ' Johnny Stecchino ', con protagonisti Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. L'uomo era affetto dalla sindrome di Down. Nel 1991 ebbe l'occasione di recitare nella celebre pellicola cinematografica, riscuotende grande successo.

La lettera di Benigni

E proprio i siparietti e le gag che faceva con Benigni nel film, che lo hanno fatto amare da tutti sin da subito. La notizia della morte di Alessandro è stata data dalla sua famiglia, che ha fatto sapere che i funerali sono previsti per giovedì 4 agosto. Anche Roberto Benigni ha inviato una lettera di cordoglio alla famiglia per attestare la propria vicinanza per la triste perdita.