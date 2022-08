Griner colpevole, condannata a 9 anni. Biden alla Russia: "Liberatela subito"

Brittney Griner, star del basket statunitense, è stata condannata dal tribunale russo a nove anni di carcere per possesso e contrabbando di droga. La giudice Anna Sotnikova ha affermato che il tempo che Griner ha scontato in custodia, dal suo arresto a febbraio, conterà ai fini della condanna. All'atleta è stata anche inflitta una multa di 1 milione di rubli (pari a circa 16.400 dollari). La Griner ha reagito alla condanna mostrando poche emozioni, ha ascoltato il verdetto dalla gabbia degli imputati con uno sguardo vuoto. Prima che il verdetto fosse annunciato, la 31enne ha fatto un ultimo appello alla corte. Ha detto che non aveva intenzione di infrangere la legge portando con sé cartucce da svapo contenenti olio di cannabis quando è volata a Mosca per giocare nella città di Ekaterinburg.