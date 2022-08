Lucarelli dopo la cover di Vanessa Incontrada: "Questa storia ha rotto"

Il fisico di Vanessa Incontrada continua ad alimentare polemiche e commenti. Dopo le parole di Sabrina Ferilli, anche quelle di Selvaggia Lucarelli che ha detto la sua sull'argomento in un post sui social, dove si legge: "E sei grassa, no sei magra, 'guardatemi nuda, io vado bene così', no non va bene così quella copertina è bodyshaming, no è solo una sua foto in costume, e allora vado in tv e mi mangio una mozzarella così faccio vedere che me ne frego, dai diciamole che è bellissima, ok per la copertina in cui mi dite bellissima, non parliamo più del corpo della Incontrada però mi raccomando parliamo del corpo di Vanessa Incontrada fingendo di parlare d'altro. Posso dire? Questa storia ha rotto il cazz*". Dopo aver pubblicato un collage con tutte le ultime copertine dell'attrice e conduttrice, la Lucarelli ha chiosato dicendo: "Mettere sempre al centro il proprio corpo è incoraggiare il sistema che ci vuole sempre giudicate per il nostro corpo".