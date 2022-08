Amber Heard e le sue presunte feste: "Prostitute, alcol e MDMA"

Amber Heard non sta attraversando un bel momento, ad aggiungersi alla sconfitta in tribunale contro l'ex marito Johnny Depp (a cui deve pagare 10 milioni di dollori come risarcimento), anche alcuni rumors circa alcuni presunti party sessuali che sarebbero stati organizzati dall'attrice. Una persona, nel più completo anoninamato avrebbe raccontato cosa avveniva in questi festini, dove pare ci fossero grosse quantità di "MDMA, alcol e rapporti sessuali". Ad House Inhabit è stato infatti riferito che a tali festini ci sarebbero state anche delle minorenni.