Donald Trump, la residenza in Florida perquisita dall'Fbi

La residenza di Mar-a-Lago in Florida di Donald Trump è stata perquisita dall'Fbi. A rivelarlo è stato lo stesso miliardario in un comunicato alla Cnn, nel quale ha apostrofato la perquisizione come un attacco politico contro la sua candidatura alle elezioni del 2024. Al momento della verifica dei federali, l'ex presidente americano si trovava alla Trump Tower di New York.