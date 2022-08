Trapani, calamaro gigante pescato nei fondali di Triscina

Un calamaro gigante di 20 chili è stato pescato nelle acque di Triscina di Selinunte, a Castelvetrano. A ritrovare il mollusco, lungo poco più di 1 metro, è stato un uomo di 60 anni, Giacinto Angileri, appassionato di pesca. "Mi trovavo in spiaggia con mia moglie e mi sono accorto di un uomo che correva verso la strada", ha raccontato il pescatore amatoriale, per poi aggiungere: "così mi sono girato verso il mare pensando che fosse successo qualcosa e, invece, mi sono accorto di questo calamaro gigante che nuotava in 30 centimetri d’acqua. Così a mani nude, l’ho preso".