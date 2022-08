Bob Sinclair confuso: in discoteca cantano "Pioli is on fire"!

Ad un evento mondano a Padova Bob Sinclair è rimasto senza parole. Mentre mixava facendo scatenare tutti in pista, il deejay è stato sorpreso da un coro inedito. Dopo i vari successi Rock This Party, World hold on, Love Generation, Sound of Freedom, Sinclair ha fatto partire Freed from Desire di Gala, il brano del 1996 prodotto in collaborazione con Molella e Phil Jay e che ha scatenato i tifosi del Milan presenti in quel momento in discoteca.