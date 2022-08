WhatsApp, nuovo aggiornamento in arrivo: cosa cambia

"Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona". Ad annunciarlo Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta. Dunque grazie al nuovo aggiornamento gli utenti potranno abbandonare un gruppo ‘di nascosto’, senza che gli altri lo vengano a sapere da una notifica come avviene attualmente. L’unica persona che verrà informata sarà l’amministratore del gruppo. Allungati anche i tempi di cancellazione dei messaggi, che potranno essere eliminati fino a 2 giorni e 12 ore dopo la loro pubblicazione.