Spaghetti su Marte? La foto fa il giro del web ma c'è una spiegazione

Spaghetti su Marte? La misteriosa foto ha scatenato subito i social con teorie complottiste e tentativi di spiegazione a questo particolare fenomeno. Alla fine è servito l'intervento del blog ufficiale della Nasa per risolvere l'enigma: "Un oggetto che è apparso come una palla di materiale annodato, simile a un filo, è esploso sotto la parte anteriore del rover. Prima che la stringa potesse essere ripresa dalle telecamere Mastcam-Z ad alta risoluzione, la stringa è stata spazzata via dal vento". Con queste parole l'agenzia spaziale ha spiegato che gli "spaghetti" sono in realtà frammenti di rete di Dacron, una fibra sintetica, probabilmente provenienti da una coperta termica utilizzata durante la discesa del rover sulla superficie del pianeta rosso.