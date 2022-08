Wanda Nara denuncia Carmen, la collaboratrice dell'audio sul divorzio

Wanda Nara non perdona. L'imprenditrice ha condiviso su Instagram un breve comunicato stampa in cui annuncia azioni legali contro Carmen Cisnero, la donna diventata famosa negli ultimi giorni per via dell'audio in cui si sente la moglie-agente di Icardi che annuncia il divorzio. Un tradimento che non è andato proprio giù all'ex opinionista del Grande Fratello Vip che, dopo aver licenziato la sua collaboratrice, ha scelto di far valere le proprie ragioni in un tribunale. “Procedo per vie legali in virtù delle manifestazioni pubbliche e delle continue minacce mediatiche della signora María Carmen Cisnero Reboledo, che continua a raccontare storie sulle mie intimità, sulla mia famiglia e soprattutto sui miei figli minorenni", ha scritto Wanda, assicurando che Carmen ha detto diverse bugie nell'ultimo periodo.

Le accuse di Carmen

Dopo aver venduto il vocale di Wanda Nara ad una tv argentina Carmen Cisnero si è lamentata per il comportamento dei suoi datori di lavoro: "Mi hanno lasciata da sola in Italia. Non mi pagano da due anni e mezzo, ad ottobre saranno tre. Chiedo soldi e lui (Icardi, ndr) mi dice: "Te li porto domani", ma poi non si presenta. Mi avevano promesso che mi avrebbero portata con loro in Francia ma non è mai successo". Ha inoltre parlato di presunti maltrattamenti da parte di Nora Colosimo, la suocera di Maurito.

La smentita di Wanda

Affermazioni subito respinte dalla Nara: "È stata Carmen a voler restare a tutti i costi in Italia. Qui ha continuato a ricevere cure mediche e cosmetiche, insieme a quattro dosi di vaccino per il Covid. Ogni mese aveva a disposizione una carta di credito con 600 euro solo per lei. Non l'abbiamo mai abbandonata e ci siamo sempre occupati delle sue spese personali". Ora Carmen è rientrata in Argentina e in una breve intervista ha affermato: "Mi mancheranno solo i bambini, nient'altro".