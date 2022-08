Federica Pellegrini: il matrimonio con Giunta non sarà il 27 agosto

Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si sposeranno il prossimo 27 agosto. L'ex nuotatrice ha smentito la data di nozze circolata nell'ultimo periodo. "Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe ancora molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla", ha dichiarato la Divina all'Arena. Per il giorno più importante della sua vita la Pellegrini si è affidata al wedding planner Enzo Miccio ma ha precisato: "L'abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale. Preferiamo non dire nulla ora".