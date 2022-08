Gb, ricompare la polio a Londra: offerto il richiamo per i bambini

I risultati delle analisi

Come era già emerso in giugno, le tracce rinvenute sono quelle di derivazione vaccinale del poliovirus di tipo 2 (VDPV2), che in casi definiti rari puo' contagiare in forma grave persone che non abbiano completato i cicli di vaccinazioni. La poliomielite è una patologia che può avere conseguenze invalidanti e in alcuni casi anche mortali. Il ministro della Sanità, Steve Barclay, ha comunque rassicurato i londinesi affermando che "a nessuno è stato diagnisticato il virus" e i rischi per la popolazione (in larghissima parte vaccinata) sono molto bassi.