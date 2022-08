Taylor Swift respinge le accuse di plagio per 'Shake it off': "I testi scritti da me"

Taylor Swift è andata a processo per l'accusa di plagio da parte degli autori del brano ' Playas Gon' Play ' delle 3LW, che ritengono la cantante rea di non aver rispettato il copyright dei testi del loro brano, copiandone un pezzo nella sua canzone ' Shake it off '.

Le parole di Taylor Swift

L'artista ha dichiarato l'8 agosto in tribunale che "Fino a quando non ho appreso della richiesta dei querelanti nel 2017, non avevo mai sentito la canzone Playas Gon' Play e non avevo mai sentito parlare di quella canzone o del gruppo 3LW". Ed ancora: "I testi di Shake It Off sono stati scritti interamente da me". La causa è stata intentata nel 2017 da Sean Hall e Nathan Butler sottolineando la somiglianza di due frasi: "playas gonna play" e "haters gonna hate”.