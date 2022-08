L'ex rugbista Thomas accusato dall'ex compagno di avergli trasmesso l'Aids

Gareth Thomas è stato portato in tribunale da un ex partner che lo accusa di avergli trasmesso l'Hiv nascondendogli di essere sieropositivo. Per questo, come riferisce la Bbc, chiede un risarcimento di 150mila sterline (circa 180mila euro). Thomas, in passato nominato Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico, ha fatto coming out nel 2009, rivelando di essere gay, mentre dieci anni dopo ha reso noto di essere sieropositivo. Nella causa che gli ha intentato il suo ex compagno Ian Baum, con cui è stato insieme dal 2013 al 2016, Thomas viene accusato di aver trasmesso il virus, che avrebbe contratto fin dal 2014, all'allora partner, il quale ha esibito documenti secondo cui all'inizio della loro relazione lo stesso Baum fosse negativo. Quindi ad averlo infettato sarebbe stato Thomas che, hanno riferito i suoi avvocati, "respinge con forza" le accuse.