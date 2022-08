"Torno subito": l'ironia di Bebe Vio che lascia al mare le protesi sul lettino

Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma, è tornata a far parlare di sé per uno scatto ironico pubblicato nelle scorse ore sul suo account Instagram. La sportiva si trova attualmente in vacanza sull'Isola d'Elba. A testimonianza uno scatto dove si vede un lettino da spiaggia, con sopra le sue protesi ed un cartello con suscritto: "Torno subito". La campionessa ha dovuto utilizzare gli ausili medici dopo l'amputazione di avanbracci e gambe, in seguito ad una meningite. Come sempre Bebe riece a portare leggerezza, lanciando un messaggio di positività riguardo alla disabilità e all'accettazione di se stessi.