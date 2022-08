Recanati, cambiano sesso insieme: presto anche le nozze

Maura Nardi e Emanuele Loati sono giunti finalmente al termine di quella che per loro è stata una vera e propria odissea. Nei giorni scorsi l'ufficio anagrafe del comune di Recanati ha rettificato i loro documenti di identità , in seguito al termine del percorso di transizione fatto dai due trasgender. Entrambi hanno cambiato sesso ed il loro amore ha vissuto tutte le fasi di questo lungo cambiamento senza mai incrinarsi.

Dopo il cambio dei documenti le nozze

Maura (41 anni) ed Emanuele (25 anni) hanno atteso con ansia questo importante momento che gli consentirà di potersi sposare presto: "Siamo una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa naturale, ma sappiamo che per molti non è così", hanno dichiarato al Resto del Carlino. La 41enne ha raccontato inoltre di convivere con una cecità da quando aveva 19 anni, e per lei è stato più facile questo che non affrontare le problematiche derivanti dall'incongruenza di genere.