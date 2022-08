Bambino investito da suv, il papà: "Lo porterò a vedere Dybala"

Gabriele, il bambino di undici anni che è stato investito da un suv mentre attraversava via Casilina a Roma, è ancora in ospedale. Da giorni è ricoverato al Bambino Gesù in gravi condizioni. "Sono tornato in quell’incrocio maledetto ieri notte alle due e ho verificato di persona che non appena scatta il rosso per i pedoni immediatamente diventa verde per le auto. Frazioni di secondo che, se si va ad alta velocità, non lasciano scampo", ha raccontato il padre al Messaggero. "Il nostro Gabriele è un bambino dal cuore d’oro, buono come il pane, adora il pallone, gioca a calcio, è forte e ce la farà. Appena starà meglio lo porterò a vedere Dybala", ha aggiunto.