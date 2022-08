Anne Heche è morta: la conferma della famiglia

Chi era Anne Heche

La 53enne non era solo l'xx compagna di Ellen DeGeneres, l'attrice era conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in film come e soap opera come 'Another World', 'Destini' in Italia, 'Six Days, Seven Nights', 'Donnie Brasco' e 'I Know What You Did Last Summer'. La Heche lascia due figli, di 20 e 13 anni.

L'incidente

Il 9 agosto scorso l'auto su cui viaggiava la performer aveva avuto un grave incidente. Le condizioni dell'attrice sono apparse suibito gravissime, poi negli ultimi giorni un peggioramento e lo stato di coma. "Ha una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico" è stato precisato in una dichiarazione da parte della famiglia. In seguito all'incidente era stata anche indagata per guida in stato di ebbrezza: i test tossicologici avrebbero rivelato la presenza nel suo sangue di cocaina.