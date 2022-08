Crisi del gas: il Governo lavora a un piano per settembre

Cosa prevede il piano sul gas

Il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani, ha presentato le linee guida alla base del piano: riduzione di 1 grado della temperatura nelle abitazioni private, negli uffici pubblici e taglio di 1 ora nella durata di esercizio degli impianti. Ovvero massimo 19 gradi in inverno e non meno di 27 in estate. Il piano si basa pure sulla capacità dell'Italia di stoccare gas da utilizzare in vista di possibili emergenze nel corso dell'inverno, per non dover essere costretti a misure che impattino sopratutto sulle filiere produttive. Al momento lo stoccaggio è al 75%, l'obiettivo del governo è di arrivare al 90% entro fine ottobre. Il fine è quello di rendersi indipendenti dal gas russo nel corso del 2024.