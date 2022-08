Brumotti aggredito a Los Angeles: picchiato e rapinato in pieno giorno

Attimi di terrore a Los Angeles per Vittorio Brumotti, la fidanzata Annachiara Zoppas e due amici. Il gruppo è volato negli Stati Uniti per una breve vacanza ma ha dovuto fare i conti con una brutta esperienza. "Mi hanno dato il calcio di una pistola in testa e mi sono svegliato per terra con un’altra pistola infilata in bocca, è stato un momento terribile", ha raccontato il biker in un comunicato diffuso da Striscia la notizia. L'inviato del tg satirico ha dunque spiegato: " Sono qui in vacanza con Annachiara. Stavo girando dei video con la bici sulla Pacific, la via principale della costa, e in lontananza vedo due ragazzi che si stanno picchiando. Decido di allontanarmi, di cambiare strada, ma poco dopo mi accorgo che ci sono quattro persone che mi seguono in bici".