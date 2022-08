Victoria Beckham: per la sua azienda perdite da 64milioni di euro

Gli affari di Victoria Beckham non vanno tanto bene. La sua azienda di moda, che porta il suo nome, ha un bilancio in rosso di quasi 54 milioni di sterline (quasi 64 milioni di euro). Come fa sapere il Mirror, a pesare in gran parte sul marchio è la crisi generata dalla pandemia ma anche i prezzi eccessivi dei capi. Oltre 400 euro per un paio di jeans, 600 per un maglione. A nulla sembra esser valsa la riduzione del 57% delle perdite operative, ottenuta contenendo i costi e rendendo il business più economicamente sostenibile nel lungo termine.