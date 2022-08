Organizzano le nozze lampo a Roma: ma lei in aeroporto scappa con i soldi

Doveva essere una favola, invece si è rivelata una triste truffa. Protagonisti della vicenda due cittadini inglesi: un 40enne e una donna che si erano conosciuti in un locale londinese. Tra i due sin da subito era scattata la passione, che li ha portati in breve tempo ad organizzare delle nozze lampo. Come cornice per il giorno del fatidico 'si', avevano scelto Roma.

L'inaspettato fuoriprogramma

Ma prima partenza l'amara sorpresa: lei fugge dall'aeroporto con soldi e bagagli. L'incredibile notizia è stata riportata dal Sun. La donna pare sia fuggita via dall'aeroporto londinese di Heathrow con 5mila sterline, mentre il suo partner aveva deciso di fare una sosta in bagno. Un testimone ha rivelato che il 40enne era "totalmente inconsolabile. Le aveva fatto la proposta il giorno prima e lei aveva accettato". Al momento non è chiaro dove sia finita la donna.