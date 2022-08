Chiara Ferragni e Fedez, l'incontro con Leclerc: "Il predestinato"

Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno condiviso sui rispetivi account Instagram una foto insieme al campione di Formula 1 Charles Leclerc, incontrato per caso durante un party esclusivo a Ibiza. A corredo dello scatto le parole del rapper: "Il predestinato", riferendosi ovviamente al pilota Ferrari. Nel giro di poco tempo lo scatto è diventato virale, raccogliendo numerosi like e commenti. I meglio informati riferiscono che lo scatto possa essere stato fatto al "Lio Ibiza Ristorante Club Cabaret" ) situato sul lungomare della città di Ibiza nella ex sede della discoteca El Divino.