Piero Angela, i funerali in diretta tv: dove e a che ora

I funerali di Piero Angela si terranno martedì 16 agosto in Campidoglio. Dalle 11:30 alle 19 sarà allestita la camera ardente nella Sala della Protomoteca. A seguire saranno celebrate le esequie con cerimonia laica, come disposto dallo stesso giornalista e divulgatore scientifico scomparso all'età di 93 anni. La cerimonia funebre potrà anche essere seguita sulla Rai mentre è stato dichiarato lutto cittadino nella sua Torino.

Come e dove seguire i funerali di Piero Angela

Il Servizio Pubblico ha cambiato la programmazione inserendo in palinsesto, dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1, una diretta a cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. Pertanto, il programma "Le vacanze di Camper" non andrà in onda.