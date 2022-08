Lingua dei segni, arriva il primo corso di laurea a La Sapienza

All'Università La Sapienza di Roma arriva il primo (e per ora unico) corso di laurea in Italia in lingua dei segni Lis e List. L’obiettivo è quello di formare, con la collaborazione delle più importanti realtà pubbliche e private che si occupano di sordità e lingua dei segni, interpreti professionisti. "Per la nostra Università è un motivo di grande orgoglio – ha detto la rettrice Antonella Polimeni – essere riusciti a costruire per primi questo nuovo percorso di laurea; gli iscritti acquisiranno specifiche competenze sia teoriche sia applicate che permettono di operare, in maniera critica e consapevole, nei vari ambiti della mediazione linguistica e culturale con la comunità segnante costituita da persone sorde e udenti e da persone con disabilità e comorbilità".