Terrore sull'aereo: ubriaco prova ad aprire il portellone in volo

Attimi di angoscia e paura su un aereo della TUI Airways in rotta da Paphos (Cipro) a Manchester . Il volo era già stato ritardato di alcune ore a causa di problemi di personale, prima di essere costretto a dirottare su Zagabria, in Croazia, a causa dell'assurdo comportamento di un passeggero.

"Ha cercato di aprire l'uscita di emergenza"

Ad un certo punto un uomo - che in precedenza aveva assunto della cocaina come spifferato da alcuni testimoni - ha cercato di aprire l'uscita di emergenza. "C'erano un sacco di persone che andavano verso il ragazzo e cercavano di calmarlo. Poi è intervenuto anche un agente di polizia fuori servizio. Mentre si inginocchiava ha detto ‘Vi vedrò tutti in paradiso', poi è andato verso la porta per provare ad aprirla prima che tre ragazzi gli saltassero addosso. C'erano urla, pianti e panico puro", ha raccontato uno dei presenti.