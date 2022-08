Venezia, sci d'acqua sul Canal Grande: "Imbecilli e prepotenti"

L'ultima bravata avvenuta a Venezia è quella di due ragazzi che hanno fatto nelle scorse ore dello sci d'acqua "a motore" sul Canal Grande. I protagonisti di questo assurdo gesto non sono stati al momento identificati, anche se in tanti, tra cittadini e turisti, hanno assistito incuriositi e indignati alla loro performance tra gondole e vaporetti. Anche il sindaco della città ha pubblicato il video dove si vede la scena.

L'ira di Brugnaro

Al momento la Polizia Municipale sta facendo accertamento e sta indagando per capire da dove i due ragazzi siano partiti e arrivati, quindi risalire alla loro identità. Il sindaco ha tuonato: "Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città. Chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli, anche se le nostre armi sono davvero spuntate, servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica". "A chi li individua offro una cena", ha detto Brugnaro.