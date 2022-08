Pantelleria in fiamme, maxi rogo nella notte. "Incendio doloso, se qualcuno sa parli"

L'isola di Pantelleria è stata devastate dalle fiamme che sono divampate nella giornata di mercoledì 17 agosto, costringendo molte persone (residenti e turisti) alla fuga tra paura e rabbia. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le fiamme e nella prima mattinata di giovedì 18 agosto si sono alzati in volo anche i canadair. " L'incendio è stato contenuto, rimangono alcuni focolai ", ha dichiarato il capo della Protezione civile, Salvo Cocina . Per poi aggiungere: "è andata bene perché il vento di scirocco spinge verso il mare, altrimenti sarebbe stato complicato". Poi ha precisato che: "non c'è stato alcun danno a persone, bruciate solo alcune strutture in legno come tettoie e gazebo".

La natura dolosa dei roghi

Sembra non ci siano dubbi sulla "natura dolosa dei roghi", in tal senso le parole di Cocina: "Abbiamo individuato almeno due punti, stiamo verificando se ce ne siano altri. Altro elemento che fa propendere per l'azione dolosa è il vento di scirocco che soffia sull'isola: sappiamo per i criminali è un'arma in più".

Arrivati i rinforzi dei Vigili del fuoco

Sono sbarcati alle prime luci dell'alba del 18 agosto a Pantelleria i mezzi di rinforzo dei Vigili del Fuoco partiti ieri sera per l'isola devastata da un maxi incendio. Si tratta di una squadra proveniente da Trapani con due mezzi e un'altra proveniente da Palermo. L'imbarco è avvenuto al porto di Trapani sul traghetto 'Paolo Veronese' della Siremar. Mezzi e uomini daranno supporto ai vigili del fuoco e agli uomini del Corpo Forestale che da ieri sera sono impegnati a spegnere l'incendio divampato tra le contrade Khamma, Favarotta e perimetrale. Le fiamme hanno minacciato anche contrada Gadir.

L'appello del Comune di Pantelleria

"Pantelleria brucia. Dopo ore di interventi, 30 persone evacuate e a cui si è trovata sistemazione per la notte, dobbiamo dire un grazie a Vvff, Protezione civile, Corpo forestale, Croce rossa, Capitaneria di porto, carabinieri, carabinieri forestali per lo sforzo messo in campo. Solidarietà a quanti hanno subito danni e choc e sono dovuti evacuare da Gadir, biasimo e infamia per chi ha fatto tutto questo. Domattina ci apparirà chiara tutta la devastazione e i danni fatti. Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l'isola": queste solo le parole che si leggono sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Pantelleria dopo che le fiamme hanno devastato l'isola nella giornata di mercoledì 17 agosto.

I vip presenti sull'isola

Sono tanti i vip che abitualmente passano le loro vacanze sull'isola di Pantelleria. Tra le persone evacuate nella giornata del 17 agosto anche Giorgio Armani, Myrta Merlino e Marco Tardelli. Ed ancora Francesca barra e Claudio Santamaria.