Victoria Beckham, guerra in famiglia: "Umiliata da mia nuora"

Periodo complicato per i Beckham. Victoria sarebbe ai ferri corti con Nicola Peltz, la moglie del primogenito Brooklyn. La giovane attrice, figlia del miliardario Nelson, ha provato a mettere a tacere le malelingue dell'ultimo periodo. In un'intervista a Variety ha spiegato di non aver indossato una creazione di Victoria nel giorno del suo matrimonio perché l'atelier dell'ex Spice Girls non sarebbe riuscito ad organizzarsi in tempo. Parole che avrebbero mandato su tutte le furie l'ex cantante, oggi stilista e imprenditrice.