Tromba d'aria sul Twiga, lo sfogo di Briatore: "Chi è felice è una m***a"

Flavio Briatore in un video condiviso su Instagram ha parlato dei danni causati dal maltempo in Versilia: "Abbiamo avuto una tromba d'aria che ha distrutto metà Twiga, leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone". Quindi ha proseguito dicendo: "Non riesco a capire, che paese di rancorosi e sfigati...Il Twiga dà lavoro a 150 persone, dà un indotto milionario alla zona, però sono felice di far contente tante persone in un giorno come questo. Sono felici delle disgrazie che succedono".