Usa, grazie alla siccità ritrovati alcuni cadaveri in un lago di Las Vegas

Sembra una storia frutta della più fervida e vivace immaginazione di uno sceneggiatore di un film, invece è tutto vero: nel lago Mead sono stati rinvenuti dei cadaveri, grazie alla siccità che ha fatto scendere considerevolmente il livello dell'acqua. L'ex sindaco e avvocato di Las Vegas che molti dei suoi ex clienti sembravano interessati al "controllo del clima", gergo della mafia per mantenere il livello del lago e i corpi nelle loro tombe acquose. La capacità del bacino è stata ridotta del 30% anche a causa del fatto che le sue acque vengono utilizzate per rifornire 40 milioni di persone in città, fattorie e tribù in sette stati degli Stati Uniti sudoccidentali.