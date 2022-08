Vaiolo delle scimmie: aumentano i casi in Italia

Salgono a 689 i casi confermati di vaiolo delle scimmie in Italia. Ad evidenziarlo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, segnalando un aumento di 27 casi dall'ultima rilevazione dello scorso 16 agosto. I casi collegati a viaggi all'estero sono 190. L'età mediana dei pazienti è di 37 anni : si tratta di 679 maschi e 10 femmine. Il maggior numero di casi si registra in Lombardia (297), Lazio (125) ed Emilia Romagna.

Vaccino negli Stati Uniti

Le autorità sanitarie americane renderanno disponibili dosi extra del vaccino contro il vaiolo delle scimmie in occasione dei prossimi eventi del gay pride. Oggi è stato annunciato che 50mila dosi saranno inviate nelle varie città dove sono in programma gli eventi, almeno una decina nei prossimi due mesi, compresi due grandi raduni ad Atlanta e a New Orleans all'inizio di settembre. Negli Usa sono stati registrati al momento oltre 13.500 casi del virus, sugli oltre 39mila casi rilevati nei Paesi in cui la malattia era sconosciuta.