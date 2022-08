Bella Hadid, la confessione: "Vorrei essere cresciuta nella cultura musulmana"

Bella Hadid è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte durante una recente intervista a GQ, dove ha svelato alcuni retroscena familiari e parlato della sua "tristezza" perché le è stato negata l'opportunità di crescere nella "cultura musulmana". La separazione dei genitori ed il successivo trasferimento negli Usa, la modella si è sentita come se le sue radici palestinesi le fossero state estirpate.