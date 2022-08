Damiano dei Maneskin e la Roma nel cuore anche in Giappone

TOKYO (Giappone) - Prosegue la tourneè in Giappone dei Maneskin, accolti da un calore straordinario in terra nipponica. La rockband italiana ha infiammato il pubblico con un super primo concerto e ora si prepara per le altre due tappe. Il forntman Damiano David intanto, anche a chilometri di distanza, pensa alla sua Roma con un fan speciale che il cantante ha immortalato sul suo profilo instagram. Un supporter giapponese che si è presentato davanti a Damiano con la maglia giallorossa è stato subito immortalato dalla rockstar che ha pubblicato lo scatto per poi taggare il club giallorosso. "Diffondiamo il verbo", questa la didascalia utilizzato da Damiano per mostrare tutto il suo amore per la Roma.