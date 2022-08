Usa, l'attore Gary Busey è stato accusato di molestie

L'attore 78enne Gary Busey , noto per aver interpretato il musicista Buddy Holly nel film del 1978 "The Buddy Holly Story", è stato accusato di reati sessuali che, stando a quanto affermato dalla polizia locale, sarebbero avvenuti alla 'Monster Mania Convention' svoltasi dal 12 al 14 agosto al Doubletree Hotel di Cherry Hill, di cui Busey era uno degli ospiti principali. A riferire la notizia sono stati i media americani.

Chi è Gary Busey

L'attore è noto non solo per la sua interpretazione di Buddy Holly, ma anche per altre memorabili interpretazioni come Arma letale, diretto da Richard Donner nel 1987, Un mercoledì da leoni, diretto nel 1978 da John Milius, e Point Break - Punto di rottura, film del 1991 diretto da Kathryn Bigelow.