Luci nel cielo in Italia: Ufo? No, il motivo è un altro

L'obiettivo di Starlink

Si tratterebbe dunque di progetto della SpaceX di Musk. L'azienda vuole creare un accesso globale a Internet a banda larga grazie a una costellazione di satelliti. Inizialmente erano previsti 12.000 satelliti a una quota tra i 1.100 e i 1.300 km di altitudine. Poi, è stto deciso di lanciare un primo gruppo di 1.600 satelliti ad un'orbita inferiore (550 chilometri). I satelliti vengono mandati in orbita terrestre bassa (LEO) dai razzi Falcon 9 di SpaceX e una volta in posizione comunicano con stazioni collocate a Terra. Lo scopo del tycoon sudafricano è quello di assicurare accesso a Internet in qualunque luogo del pianeta. Anche in Italia è già attivo Starlink al costo di 99 euro al mese.

Perché si vede una linea di luci

L'ultimo lancio di SpaceX è avvenuto il 19 agosto: il razzo Falcon 9 di Musk portava con sé altri 53 satelliti Starlink. E sono proprio quest'ultimi ad essere stati avvistati dagli italiani come fossero una fila di lucine. Sebbene i satelliti vengono sgnaciati, questi si separano con una relativa lentezza, e per qualche giorno rimangono allineati ad una piccola distanza. Da qui il curioso fenomeno che è stato registrato in Italia.