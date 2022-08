Caso Griner, Rodman andrà in Russia per convincere Putin: "Un bravo ragazzo"

La stella dell'NBA Dennis Rodman ha annunciato nel corso di una recente intervista alla NBC che andrà in Russia per cercare di ottenere il rilascio di Brittney Griner, condannata a nove anni di prigione per possesso di droga. "Ho avuto il permesso di andare in Russia per aiutare quella ragazza. Sto cercando di andare questa settimana", ha rivelato il giocatore.