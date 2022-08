Ferragnez sull'orlo di un precipizio: è bufera per il video estremo

Nuova polemica per Fedez e Chiara Ferragni. Molti dei follower dei Ferragnez non hanno apprezzato l'ultimo video postato dalla coppia sui social network. Il rapper e l'imprenditrice digitale appaiono in cima ad un dirupo a Es Vedrà, a due passi da Ibiza, da dove si può ammirare un panorama mozzafiato. "Dovete dare un altro esempio visto le tragedie che stanno succedendo", ha subito commentato un utente.

Ferragnez sommersi dalle cricihe

"Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani, sapete che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro", ha fatto notare un altro fan. E poi ancora: "So che sicuramente non è stato fatto pensando a quanto può essere pericoloso per gli altri, fate attenzione a quello che postate perché siete dei personaggi pubblici".